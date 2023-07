Mulher morre após ser atropelada por ônibus na BR-393, em Volta Redonda (RJ), na tarde desta sexta (21)

Vítima faleceu no local; motorista do ônibus entrou em choque e foi levado ao hospital

VINICIUS DE OLIVEIRA

Na tarde desta sexta-feira, 21 de julho de 2023, uma mulher morreu após ser atropelada por um ônibus na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), nas proximidades do bairro Santo Agostinho, no km 283, em Volta Redonda (RJ).

A K-Infra, concessionária que gerencia a estrada, comunicou que a vítima faleceu no momento do acidente, e o motorista do ônibus entrou em estado de choque e foi levado para um hospital da região para atendimento médico.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil de Volta Redonda.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte