Monotrilho da Linha 15-Prata funciona parcialmente neste final de semana, dias 22 e 23 de julho

Passageiros devem utilizar os ônibus do PAESE para circular no trecho entre as estações Vila Prudente e Vila União



WILLIAN MOREIRA



O Metrô de São Paulo informou que neste final de semana dos dias 22 e 23 de julho de 2023, continuará os trabalhos de manutenção programada, causando mudanças na operação comercial.



De acordo com a estatal, durante todo o sábado (22) e até às 18h do domingo (23), o trecho entre as estações Vila Prudente e Vila União estará sem atendimento pelos trens.



A operação parcial se deve aos serviços nos aparelhos de mudança de via.

Para atender o trecho, ônibus do Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (PAESE) atenderão os passageiros durante o tempo que durar a interdição, com o deslocamento gratuito, incluso no valor da passagem do sistema de trilhos, obedecendo parada para embarque e desembarque nas estações Vila Prudente, Oratório, São Lucas, Camilo-Haddad, Vila Tolstói e Vila União.



Da Vila União até Jardim Colonial, a operação será normal e as ações de manutenção devem durar todo o mês de julho, acontecendo somente aos finais de semana, quando a demanda pelo serviço é menor.



Ao embarcar na estação Vila União, o passageiro deve retirar uma senha, para quando chegar em Vila Prudente poder acessar o sistema sem pagar nova tarifa. Já quem embarcar na Vila Prudente, deve fazer o mesmo procedimento em Vila União.



A manutenção será executada pelo Metrô e pela Alstom, responsável pelo sistema.



A previsão de abertura de todas as estações é às 18h de domingo (23).



Willian Moreira, para o Diário do Transporte