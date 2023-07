Lista das comunicações técnicas aprovadas para o Arena ANTP 2023 já está disponível

Autores podem acessar o site da ANTP para conferir o resultado

LUANA COUTINHO

Nos dias 24, 25 e 26 de outubro, em São Paulo, acontece o Arena ANTP 2023, maior evento brasileiro sobre mobilidade urbana. Nesta edição, o Congresso recebeu mais 130 comunicações técnicas que abordam o assunto, por diferentes vertentes.

Entre as comunicações técnicas selecionadas pelo tema Marketing, está o projeto do analista de dados Leonardo Lopes Bernardinellei, que apresenta uma ferramenta para combater o assédio no transporte público. O analista falou um pouco sobre o aplicativo “A ferramenta possibilita que a denúncia seja feita em tempo real, através de informações geoespaciais da vítima e do veículo em que ela está, enviando informações para uma equipe de retaguarda mais próxima para que seja feita a averiguação da denúncia.”

O técnico de engenharia Lucas Azevedo também teve sua comunicação técnica selecionada e vai apresentar no Arena ANTP um projeto para evitar o uso indevido do vale transporte. Azevedo explica como a proposta pode ser positiva para usuários do transporte público. “A fraude na bilhetagem eletrônica prejudica o planejamento de transporte, distorcendo as estatísticas de demanda, afetando as rotas e serviços planejados. Na esfera pública, essa fraude gera gastos desnecessários, aumentando os custos do transporte público e prejudicando a população.”

Pensando em como facilitar a mobilidade, o autor Ricardo Siqueira fala sobre o artigo que enviou ao Arena ANTP 2023. Siqueira aborda como o uso de tecnologias pode ajudar a melhorar os deslocamentos. “A ideia surgiu do incômodo em relação à priorização do transporte individual nas políticas públicas, principalmente por meio do desenho das vias e das cidades. Fora do Brasil já existem “boas práticas” usando a tecnologia para melhorar e facilitar a mobilidade e a qualidade de vida urbana.”

Também foram enviadas propostas de solução para o trânsito, como é o caso da comunicação técnica de Douglas Coelho, técnico em trânsito, que trata sobre as contribuições do motobox para a segurança viária em Belo Horizonte (MG). O autor explica como seu projeto pode ajudar na compreensão e utilização dos motoboxes.

“Os motoboxes vêm se difundido entre os grandes centros urbanos brasileiros nos últimos anos, mas o destaque é mais evidente nas capitais. Alguns órgãos ainda não adotam a medida por certo desconhecimento e incerteza sobre suas contribuições ou mesmo pela temeridade com relação aos reflexos iniciais que podem gerar aos condutores, no que se refere ao costume com um dispositivo que ainda é novidade, de certo modo. Dessa forma, acredito que a comunicação técnica possa contribuir para que as tomadas de decisão por esses órgãos sejam facilitadas, ajudando a preencher uma lacuna que existe dada a carência de material técnico-científico acerca das consequências do motobox às condições de segurança viária e à capacidade de tráfego, que por vezes é a preocupação principal em interseções semaforizadas”, destaca Douglas Coelho.

Discussões sobre transporte público não podem faltar, assim como projetos que abordem o tema. O diretor de transporte público de Novo Hamburgo (RS), Leandro Bortoli, traz em sua comunicação técnica um estudo sobre o novo transporte de sua cidade. Bortoli nos conta porque decidiu falar do assunto.

No ano de 2017 quando assumimos o cargo na Diretoria de Transporte Público, víamos um sistema de transporte público saturado para a demanda de passageiros daquele momento, com uma frota demasiadamente grande para a média de quilometragem rodada no mês, um IPK baixo, uma legislação municipal antiga que contemplava as isenções e principalmente, nenhum planejamento de curto, médio ou longo prazo.

A autora Debora Damasco, gerente de divisão, enviou sua comunicação técnica sobre um programa de formação de motoristas do transporte coletivo de Campinas (SP). Ela explica que que o projeto, lançado em 2018, tem o objetivo de reduzir os acidentes envolvendo ônibus.

“Os motoristas passam por uma conscientização com a abordagem de temas como a ética e o papel do motorista, cidadania no transporte, atendimento respeitando as diferenças individuais, sinalização, tráfego, atenção e situações potencialmente perigosas, entre outros. Na parte prática, realizada no simulador, o motorista passar por 3 fases e um teste final. Um laudo é emitido com o resultado da atuação e é enviado para o aluno e a empresa na qual ele trabalha. Além de valorizar e qualificar os condutores, a iniciativa visa melhorar serviços prestados pelo transporte público e contribuir para a cultura de paz e segurança no trânsito”, complementa.

Todos os artigos selecionados serão apresentados no Arena ANTP 2023, entre os dias 24 e 26 de outubro, no Transamérica Expo Center, em São Paulo. Saiba mais sobre o evento aqui.

Sobre a ANTP

A Associação Nacional de Transportes Públicos é uma entidade civil, sem fins lucrativos, que tem como objetivo desenvolver e espalhar conhecimento e informação sobre o transporte público do Brasil.

Criada em 1977, a ANTP possui entre seus associados, órgãos públicos dos três níveis de governo, entidades representativas do setor de transportes, empresas públicas e privadas que transportam passageiros, fabricantes, empresas de tecnologia, sindicatos, empresas de consultoria e pessoas físicas.

Na presidência Ailton Brasiliense Pires, com a superintendência de Luiz Carlos Mantovani Néspoli, o Branco.

O Arena ANTP-2023 tem apoio institucional do Diário do Transporte, e será realizado pela OTM Editora

Luana Coutinho para o Diário do Transporte