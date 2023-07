Linha 9-Esmeralda funciona com maiores intervalos neste domingo (23)

Empresa seguirá com trabalhos de manutenção programada



WILLIAN MOREIRA



Neste domingo, 23 de julho de 2023, a circulação dos trens na Linha 9-Esmeralda em São Paulo acontecerá com maiores intervalos em parte do dia.



Segundo a ViaMobilidade, entre 8h30 até 18h, serviços de manutenção acontecem no trecho entre as estações Jurubatuba e Bruno Covas/Mendes-Vila Natal.



A troca de trilhos, dormentes e verificações em sistemas como de energia e sinalização estão agendados para acontecer.



Demais horários o atendimento será normal com tempo médio de espera comum para dias de domingo, onde o movimento é menor.



Willian Moreira, para o Diário do Transporte