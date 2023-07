Inscrições para o Conselho Municipal de Mobilidade de São José dois Campos (SP) estão abertas até segunda (24); eleição acontece em 8 de agosto

Há duas cadeiras para entidades ligadas à formulação de políticas públicas, duas para usuários do transporte público e uma para a representação dos ciclistas

ARTHUR FERRARI

Interessados em fazer parte do Comob (Conselho Municipal de Mobilidade) de São José dos Campos (SP) podem se inscrever para as cadeiras disponíveis até às 17h de segunda-feira, 24 de julho de 2023.

O conselho, responsável pela discussão de todos os temas que envolvem a mobilidade urbana do município, tem caráter consultivo.

De acordo com a prefeitura, há duas cadeiras disponíveis para entidades ligadas à formulação de políticas públicas, duas para usuários do transporte público, sendo uma de titular e outra para suplente), e uma para entidade que represente os ciclistas. O conselho possui 19 membros, sendo dez indicados pelo poder público, quatro por prestadores de serviço e outros cinco integrantes da sociedade civil, aprovados por eleição.

Já foram feitas 19 inscrições, sendo 15 para a categoria de usuário, três na categoria de entidade e uma na categoria dos ciclistas.

Interessados podem se inscrever através do e-mail comob@sjc.sp.gov.br ou pessoalmente na sede da Secretaria de Mobilidade Urbana, na rua Aurora Pinto da Cunha, 131- Jardim América, no Centro da Juventude.

Vale ressaltar que para a vaga de usuário do transporte público é necessário ter mais de 18 anos, apresentar documento original com foto e comprovante de residência no município, além de possuir cartão eletrônico do sistema de bilhetagem eletrônica e ter utilizado Ônibus do transporte coletivo municipal pelo menos uma vez nos últimos seis meses.

A eleição dos membros do Comob acontece no dia 8 de agosto, das 10h às 20h, no auditório do Centro da Juventude.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte