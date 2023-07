Estado de Goiás terá 32 novas linhas de ônibus; Conselho Regulador aprovou emissões de autorizações na última quinta (20)

Cooperativa de Transporte e Turismo da Cidade Ocidental (Cooptro), Evolução Transportes Ltda e Primeira Classe Transportes Ltda serão as três empresas responsáveis pelo sistema de transporte

Na última quinta-feira, 20 de julho de 2023, o O Conselho Regulador da Agência Goiana de Regulação (AGR) aprovou emissões de autorizações para três empresas interessadas em atuar no transporte intermunicipal de passageiros em 32 linhas de ônibus que estavam inativas.

A divisão resultou em oito linhas na região do Entorno do Distrito Federal sob a gerência da Cooperativa de Transporte e Turismo da Cidade Ocidental (Cooptro), duas supervisionadas pela Evolução Transportes Ltda, presentes nas cidades de Anápolis, Inhumas, Nerópolis, Goiânia, Cristalina e Novo Gama, e mais 22 no guarda-chuva da Primeira Classe Transportes Ltda, operando, principalmente, nas regiões Sul, Sudeste e Sudoeste.

Durante a sessão ordinária, os parlamentares também aprovaram termo de autorização e minuta de edital de chamamento público para empresas interessadas em administrar outras 14 novas linhas.

O segundo edital de chamamento público foca no atendimento das seguintes operações: Aragarças/Baliza (via Bom Jardim de Goiás); Amaralina/Crixás (via Alto Horizonte); Catalão/Luziânia (via Alvorada do Norte); Ipameri/Luziânia (via Campo Alegre de Goiás); Iporá/Montes Claros de Goiás (via GO-060 e GO-174); Luziânia/Pires do Rio (via BR-040, BR-050, GO-020 e GO-330); Goiânia/Aragarças (via Iporá e Piranhas); Goiânia/Caldas Novas (via Bela Vista, Pires do Rio e GO-309); Goiânia/Caldas Novas (via BR-153 e Morrinhos); Goiânia/Cristalina (via Leopoldo de Bulhões e Luziânia); Goiânia/Montividiu (via Rio Verde); Minaçu/Colunas do Sul; e Uruana/São Patrício (via Carmo do Rio Verde).

