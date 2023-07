CPTM altera circulação de trens das linhas 7-Rubi e 10-Turquesa durante obras de manutenção e modernização neste domingo (23)

Ligação do serviço 710 fica suspensa das 7h às 20h

ARTHUR FERRARI

A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) anunciou que neste domingo, 23 de julho de 2023, a circulação de trens no serviço 710 acontece de forma diferenciada durante obras de manutenção e modernização.

Os passageiros que utilizam as linhas 7-Rubi e 10-Turquesa devem ficar atentos, pois a ligação que permite a viagem entre as linhas será duspensa entre 7h e 20h, com os passageiros que seguem de Rio Grande da Serra para Jundiaí ou de Jundiaí para Rio Grande da Serra sendo obrigados a trocar de composição na Estação da Luz para seguir viagem. A troca poderá ser feita na Plataforma 1 para quem vem de Jundiaí e na Plataforma 2 para quem vem de Rio Grande da Serra.

Após as 20h, a circulação do Serviço 710 é retomada normalmente.

Já na linha 10-Turquesa, das 04h às 06h, os trens não atendem a Estação Utinga no sentido Rio Grande da Serra, A alternativa é que o passageiro que vem da Jundiaí e pretende desembarcar em Utinga deve seguir viagem até Prefeito Saladino e retornar. Já quem embarca nesta estação e quer seguir para a Estação Luz, precisa embarcar na plataforma oposta, sentido Jundiaí, seguir até a Estação São Caetano e voltar.

Em Prefeito Saladino, das 08h às 16h30, os trens não irão parar na plataforma com destino à Estação Luz. O usuário que vem de Rio Grande da Serra e quer desembarcar no local deve seguir até Utinga e retornar. Quem embarca na estação e quer seguir para a Luz precisa embarcar na plataforma oposta, seguir até a Estação Santo André e retornar.

De acordo com a CPTM, as alterações são necessárias para a realização de obras no sistema de energia, como rede aérea e instalação e retirada de postes.

O intervalo médio entre trens continua o mesmo semelhante aos demais finais de semana, com os passageiros aguardando 35 minutos em todas as 5 linhas da companhia.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte