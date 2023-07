Campanha de vacinação no metrô, trens e terminais de ônibus da capital paulista é prorrogada até 04 de agosto de 2023

Prefeitura diz ainda que serão ampliados de sete para 23 os locais das ações a partir de segunda-feira (24); Neste sábado (22) Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas atendem das 7h às 19h

ADAMO BAZANI

As ações de vacinação nas estações do Metrô, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e em terminais de ônibus, em todas as regiões da cidade da capital paulista, vão ser estendidas até 04 de agosto de 2023.

A previsão inicial era de que a campanha nestes espaços terminasse em 28 de julho.

A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde nesta sexta-feira (21).

São aplicadas gratuitamente as vacinas contra a covid-19 e contra a gripe (vírus influenza).

Além disso, segundo a prefeitura, serão ampliados de sete para 23 os locais das ações de vacinação a partir de segunda-feira (24).

Em nota, a administração municipal diz que o objetivo das mudanças é aumentar a cobertura vacinal de Influenza e covid-19. Serão oferecidas vacinas contra a covid-19 (pediátrica, adultos e bivalente) e contra a gripe provocada pelo vírus influenza.

Desde o dia 17 de julho de 2023, quando a Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa) deu início à ação em sete estações e terminais, foram aplicadas 6.544 doses de imunizantes.

Neste sábado, 22 de julho de 2023, a campanha de vacinação contra o vírus influenza, contra a sovid-19 e outras doenças ocorre nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas, das 7h às 19h.

A vacinação contra o vírus influenza teve início no dia 10 de abril para grupos elegíveis e, desde 15 de maio, está aberta a toda a população a partir dos seis meses de idade. Até o momento, a capital aplicou 3.289.115 doses do imunizante.

A imunização contra a Covid-19 segue disponível para toda a população a partir dos seis meses. Para a primeira dose de reforço, estão elegíveis crianças a partir dos três anos, adolescentes e adultos que receberam a segunda dose há pelo menos quatro meses. Estão aptos a tomar a segunda dose de reforço todos os cidadãos acima de 18 anos de idade que receberam a dose anterior há pelo menos quatro meses.

Pode receber a Pfizer bivalente quem tem mais de 18 anos e já tomou pelo menos duas doses da vacina contra a Covid-19. Maiores de 12 anos com imunossupressão ou com comorbidades, indígenas e residentes em instituições de longa permanência também podem receber a vacina. Até esta quinta (20), foram aplicadas 2.699.878 doses do imunizante.

Todas as vacinas disponíveis no calendário nacional de imunização, incluindo influenza e Covid-19, estão disponíveis nas 470 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de segunda a sexta-feira das 7h às 19h, e nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/ UBSs Integradas aos sábados, no mesmo horário.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes