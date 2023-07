Após fim de interferência na via, linhas de ônibus voltam a circular pela Av. São Miguel, na Zona Oeste de São Paulo, neste sábado (22)

Alteração afetou 21 itinerários

ARTHUR FERRARI

A SPTrans informou que a partir da 0h deste sábado, 22 de julho de 2023, 21 linhas retomam seus itinerários normais pela Avenida São Miguel, na altura do número 8.301, após o término de obras em uma das faixas no sentido centro.

Confira as linhas:



2080/10 Cid. Kemel – Term. Aricanduva

2583/10 Vl. Curuçá – Term. Aricanduva

2678/10 Oliveirinha – Term. Pq. D. Pedro II

2678/41 Jd. Camargo Novo – Term. Pq. D. Pedro II

273G/10 Jd. Helena – Metrô Artur Alvim

273G/21 Jd. Noêmia – Metrô Artur Alvim

273X/10 Jd. das Oliveiras – Metrô Artur Alvim

2772/10 Jd. Nazaré – Metrô Penha

307C/10 Conj. Encosta Norte – Metrô Artur Alvim

N304/11 Term. São Miguel – Term. Aricanduva

Ida: normal até a Av. São Miguel e no trecho da referida obra utilizar apenas uma das faixas liberadas, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.



1178/10 São Miguel – Pça. do Correio

2552/10 Vl. Mara – Term. Pq. D. Pedro II

2552/41 Jd. São Martinho – Term. Pq. D. Pedro II

2582/10 Vl. Nova Curuçá – Term. Pq. D. Pedro II

2626/10 Jd. Nazaré – Term. Pq. D. Pedro II

2666/10 Jd. Camargo Velho – Term. Pq. D. Pedro II

2666/21 Jd. Camargo Velho – Term. Pq. D. Pedro II

2769/10 Jd. Romando – Metrô Tatuapé

2770/10 CPTM José Bonifácio – Metrô VL. Matilde

3301/10 Term. São Miguel – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até a Av. São Miguel e no trecho da referida obra utilizar apenas uma das faixas liberadas, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.



2702/10 Vl. Americana – Metrô Artur Alvim

Ida: normal até a Av. São Miguel e no trecho da referida obra utilizar apenas uma das faixas liberadas, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte