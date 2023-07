VÍDEO: Trens da linha 8-Diamante operam com velocidade reduzida nesta quinta (20), após interferência na rede elétrica

Circulação aconteceu em via única entre as estações Imperatriz Leopoldina e Domingo de Moraes

ARTHUR FERRARI

Passageiros que utilizam a linha 8-Diamante, operada pela ViaMobilidade, nesta quinta-feira, 20 de julho de 2023, se depararam com os trens circulando em velocidade reduzida entre 11h32 e 12h01.

Um problema na rede aérea faz com que as composições operassem em via única entre as estações Imperatriz Leopoldina e Domingos de Moraes.

De acordo com a concessionária, cabos que energizam os trens foram atingidos por um objeto.

A equipe de manutenção da empresa atuou e normalizou o serviço.

Veja a nota da ViaMobilidade:

Veja um vídeo:

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte