VÍDEO: Ramal de Japeri funciona com intervalos irregulares nesta quinta-feira (20)

SuperVia diz falha no sistema elétrico prejudica as operações



WILLIAN MOREIRA



Os passageiros que precisam dos trens urbanos do Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 20 de julho de 2023, enfrentam dificuldades no Ramal de Japeri.



Por conta da lentidão em alguns pontos, os trens acabam circulando mais cheios em relação ao normal para o horário de pico e com tempo de viagem maior.



Segundo a SuperVia, em resposta às reclamações nas redes sociais, o ramal atende com intervalos irregulares devido a uma falha no sistema de alimentação elétrica dos trens perto da estação Engenho de Dentro.



“Em função de uma ocorrência no sistema de rede aérea nas proximidades da estação Engenho de Dentro, trens do ramal Japeri circulam com intervalo irregular.”



Funcionários trabalham para resolver o problema e regularizar o atendimento.

Willian Moreira, para o Diário do Transporte