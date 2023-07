VÍDEO: Passageira tenta entrar na estação Aeroporto-Guarulhos da CPTM consumindo bebida alcoólica e gera confusão com seguranças

Caso aconteceu no fim da tarde de quarta (19), na Linha 13-Jade

ARTHUR FERRARI

Uma passageira que tentou entrar consumindo bebida alcoólica na Estação Aeroporto-Guarulhos, da Linha 13-Jade da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), causou uma confusão com os seguranças da companhia no fim da tarde de quarta-feira, 19 de julho de 2023, por volta de 18h40.

Imagens gravadas por usuários mostram a mulher agredindo seguranças verbal e fisicamente, quando um dos agentes revida, tentando conter a passageira.

Em nota enviada ao Diário do Transporte, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos diz que apura as causas da ocorrência, e informa que pelo regulamento de viagem dos transportes é proibido entrar nas estações do transporte metropolitano por trilhos portando bebidas alcoólicas.

A CPTM ainda diz que repudia qualquer tipo de violência, e que caso seja constatada alguma irregularidade na conduta dos seguranças, as medidas administrativas cabíveis serão tomadas.

Nota da CPTM na íntegra:

A CPTM está apurando as causas de uma ocorrência envolvendo uma passageira e seguranças na tarde desta quarta-feira (19/07), por volta das 18h40, na Estação Aeroporto-Guarulhos, da Linha 13-Jade.

A passageira embarcou na estação portando bebida alcoólica, o que é proibido pelo regulamento de viagem dos transportes. Ao ser abordada pela equipe de segurança, agrediu verbalmente uma vigilante que estava na plataforma, e incomodou outros passageiros, sendo retirada do sistema. Já na linha de bloqueio, desferiu um soco no rosto de um dos seguranças, que reagiu com uso moderado da tonfa.

A companhia reforça que repudia qualquer tipo de violência, por parte dos passageiros ou dos colaboradores e, caso seja constatada alguma irregularidade na conduta dos seguranças, tomará as medidas administrativas cabíveis.

Veja o vídeo:



Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte