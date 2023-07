VÍDEO DO EXATO MOMENTO: Homem é detido por vandalizar ônibus por dentro no Centro de São Paulo nesta quarta-feira (19)

Polícia Militar foi acionada e chegou a flagrar momento em que janela do coletivo era quebrada



WILLIAN MOREIRA



Imagens recebidas pelo Diário do Transporte e que circulam nas redes sociais, mostram o momento em que um homem é preso logo após praticar vandalismo em ônibus do transporte público na região central de São Paulo, na noite desta quarta-feira, 19 de julho de 2023.



Era pouco antes das 21h quando o autor do ato de vandalismo, por motivo desconhecido, começou a quebrar o veículo.



Motorista e demais ocupantes desceram e a Polícia Militar foi acionada para impedir que mais danos fossem causados.



No vídeo é possível ver que a janela do motorista é quebrada e logo após o autor pula pela janela, quando é contido pelos policiais que chegaram ao local.



Em nota ao Diário do Transporte, a SPTrans informou que mantém contato com a Polícia Militar em relação às ocorrências que acontecem no transporte público, além de repudiar atos de vandalismo.



“A SPTrans repudia os atos de vandalismo ocorridos contra o ônibus de prefixo 6 3169, da Mobibrasil, que operava pela linha 5178-10 Jd. Miriam – Pça. João Mendes, na região central, nesta quarta-feira, 19, às 20h45. Um boletim de ocorrência foi registrado: BO PM 14.091/2023.



A SPTrans mantém contato com a Polícia Militar em relação às ocorrências de violência no transporte público e esclarece que todos os registros que recebe de usuários são comunicados ao setor de inteligência das autoridades policiais.”



Willian Moreira para o Diário do Transporte