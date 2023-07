Tarifa técnica do transporte coletivo de Maringá (PR) cai de RS 7,05 para R$ 6,80

Valor pago pelos passageiros continua em R$ 4,80, sem redução

O prefeito de Maringá (PR) anunciou na última segunda-feira, 19 de julho de 2023, a diminuição da tarifa técnica do transporte coletivo municipal, aquela cobrada pela empresa operadora do sistema, que caiu de RS 7,05 para R$ 6,80.

Apesar do valor reduzido, o passageiro continua pagando os mesmos R$ 4,80.

De acordo com o secretário de Mobilidade Urbana do município, Gilberto Purpur, ouvido pelo Maringá Post, a diminuição do valor já era esperada por conta da redução do custo de insumos necessários para as operações, mas o desconto só poderia ser repassado aos passageiros caso o subsídio pago pela prefeitura à Transporte Coletivo Cidade Canção (TCCC) fosse aumentado.

Vale ressaltar que o subsídio corresponde as gratuidades de idosos, estudantes, pessoas com deficiência e a diferença da tarifa paga pelo consumidor final.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte