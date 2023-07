São Sebastião (SP) lança consulta pública para elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana

Prefeitura quer opiniões dos munícipes para traçar estratégias e melhorias

ARTHUR FERRARI

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Urbanismo (SEURB), anunciou o lançamento da Consulta Pública para a elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana.

De acordo com a prefeitura, o objetivo do questionário, que possuí 36 perguntas, é colher contribuições da população para traçar estratégias e melhorias no sistema de mobilidade do município.

O Plano Municipal de Mobilidade Urbana tem como propósito criar um conjunto de ações e diretrizes para aprimorar a mobilidade urbana em São Sebastião, abrangendo diversos aspectos, como o trânsito, transporte público, ciclovias, calçadas, estacionamento e acessibilidade para pedestres.

A pesquisa busca a participação ativa dos moradores, turistas e usuários do transporte coletivo, ciclistas e pedestres, proporcionando uma visão holística sobre as necessidades da população em relação à mobilidade na cidade. Os participantes podem responder ao questionário de acordo com sua vivência específica, seja como morador ou turista, tornando a pesquisa mais abrangente e representativa.

Para os moradores, o questionário aborda questões relacionadas ao bairro em que vivem, como eles classificam a condição das calçadas, a utilização de automóveis, a percepção das vias da cidade, o tempo gasto em seus trajetos e a disponibilidade de estacionamento público. Além disso, a pesquisa indaga sobre a receptividade a mudanças no sistema de trânsito e estacionamento.

Já os usuários do transporte público coletivo podem avaliar a condição dos pontos de paradas de ônibus, suas experiências em relação à segurança, às linhas existentes e a acessibilidade aos meios de transporte.

A pesquisa ficará disponível por aproximadamente 60 dias, até meados de setembro, através do link “https://l1nk.dev/4zSyb”.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte