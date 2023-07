Santa Cruz do Sul (RS) abre licitação do transporte coletivo

Valor estimado do contrato é de R$ 18 milhões por 10 anos

ALEXANDRE PELEGI

Santa Cruz do Sul, cidade do interior gaúcho com 130 mil habitantes, abriu licitação para o transporte coletivo por ônibus no município.

A área de abrangência do sistema de transportes a ser licitado compreende a Zona Rural e Sedes Distritais, em linhas que realizam a ligação dos distritos e localidades do interior com a sua Sede e das localidades e distritos entre si, em caráter de exclusividade.

A data de sessão de abertura das propostas está marcada para 04 de agosto de 2023.

A licitação será pelo critério do menor preço, tendo como referência a oferta pelo menor custo do quilômetro rodado. O valor-base para oferta do custo do quilômetro rodado é de R$ 7,1784.

A tarifa pública de utilização do serviço se refere ao valor cobrado dos usuários em função do tipo e extensão do deslocamento. A tarifa aplicada será por setor tarifário, considerando cinco setores tarifários, definidos com a unificação de setores atualmente existentes.

A prefeitura subsidiará o valor da tarifa. A apuração dos subsídios será realizada mensalmente, tendo como referência a variação dos passageiros equivalentes transportados do respectivo mês e a rodagem média anual.

O transporte coletivo deverá operar com sistema de bilhetagem eletrônica, com instalação de validadores nos veículos e demais equipamentos de apoio nas garagens, visando permitir o pagamento da tarifa e o controle de acesso do passageiro por meio de cartão inteligente.

