Mulher é atropelada por ônibus e morre em Angra dos Reis (RJ), na Avenida José Elias Rabha

Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado mas vítima de 50 anos faleceu no local

ARTHUR FERRARI

Uma mulher de 50 anos foi atropelada e morta por um ônibus na Avenida José Elias Rabha, no bairro Balneário, em Angra dos Reis (RJ), na quarta-feira, 19 de julho de 2023.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma viatura foi acionada para prestar atendimento, mas a vítima faleceu no local.

O local passou por perícia e o corpo da mulher foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).

A Polícia Civil investiga o caso.

A Viação Senhor do Bonfim, dona do coletivo, disse em nota que a mulher passou correndo na frente do coletivo após ele sair do ponto.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte