Linhas de ônibus em Jaraguá do Sul (SC) terão tarifa a R$ 1,00 nos próximos dias 23 e 25 de julho

Empresa Senhora dos Campos gerencia operação dos coletivos no município

VINICIUS DE OLIVEIRA

No próximo domingo, 23 de julho de 2023, e terça-feira, dia 25, linhas de ônibus de Jaraguá do Sul (SC) terão tarifa única de apenas R$ 1,00.

A prática já vem sendo adotada em domingos e feriados, e nos dias citados, o desconto também inclui as linhas Parque.

A tarifa com valor reduzido também é válida para todas as demais linhas de ônibus e tem como objetivo incentivar a utilização do transporte coletivo aos domingos e feriados, proporcionando acesso facilitado ao lazer e turismo no município.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte