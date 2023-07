Linha 4-Amarela de Metrô tem trecho interrompido na noite desta quinta (20)

Ônibus da operação PAESE foram acionados

ADAMO BAZANI

Muitas dificuldades para o passageiro da linha 4-Amarela de metrô, operada pela ViaQuatro, bem no horário de pico da volta para a casa, nesta quinta-feira, 20 de julho de 2023.

Nos canais oficiais da concessionária, é informado que a operação é parcial de Vila Sônia à Pinheiros.

A empresa ainda diz que ônibus do sistema PAESE (Plano de Atendimento entre Empresas em Situação de Emergência) foram acionados para atender o trecho de Faria Lima à Luz.

O Diário do Transporte questionou a ViaQuatro sobre a causa do problema, mas ocorreu uma falha em trem relacionada à energia.

A linah 4 atrapalha os passageiros da linha 2 que tem velocidade reduzida

Por conta da instabilidade elétrica na Linha 4-Amarela, a operação do Metrô está com velocidade reduzida na Linha 2-Verde – diz o Metrô em nota. O Metrô complementa que a redução da velocidade na linha tem como objetivo não aumentar a demanda de passageiros na Linha 4.

Somente depois de meia hora do problema, a ViaQuatro se manifestou

Por conta de uma falha elétrica na Linha 4-Amarela, às 18h30, trecho entre as estações Fradique Coutinho e Higienópolis sofreu desenergização. No momento, a operação é parcial entre estações Vila Sônia a Pinheiros. Ônibus do sistema PAESE foram acionados para atender o trecho de Pinheiros à Luz. A previsão de normalização é até 20h.

