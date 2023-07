Jundiaí (SP) terá duas novas linhas de ônibus a partir da próxima segunda (24)

Coletivos devem reduzir tempo de viagem em mais de 25%

VINICIUS DE OLIVEIRA

A partir da próxima segunda-feira, 24 de julho, duas novas linhas de ônibus serão implementadas em Jundiaí (SP), sendo elas 030 Diretão Vetor Oeste e a reestruturada 719 Vetor Oeste/Terminal Central.

A prefeitura do município prevê que o tempo de viagem seja reduzido em mais de 25%, já que as novas vias optam pela característica semi-expressa, que possuem menos paradas e não têm a necessidade da troca de ônibus no Terminal Eloy Chaves.

A linha 719 Vetor Oeste/Terminal Central passa a realizar o desembarque final no Terminal Central, além de ter os horários de circulação ampliados, operando das 5h20 às 19h.

Dentre as novidades, está o anúncio de que as linhas passarão a atender os moradores da rua Oito, que ganham 9 pontos de parada.

Ainda na Região Oeste, será implantada em breve a linha 528 Terminal Central/Aeroporto, com operação nos horários de pico de manhã e tarde, sendo uma opção para pessoas que embarcam na Avenida Antônio Pincinato e Avenida Osmundo dos Santos Pellegrini.

O Sistema Integrado de Transporte Urbano (SITU) atende 2,5 milhões de passageiros mensalmente, sendo 368.028 apenas do Vetor Oeste; a administração pública também adquiriu recentemente 68 novos ônibus para compor a frota da cidade.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte