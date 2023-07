JamJoy recebe autorização da ANTT para implantar linha entre cidades do Pará e Maranhão

Decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (20)

ALEXANDRE PELEGI

A Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) publicou nesta quinta-feira, 20 de julho de 2023, a decisão nº 413, que deferiu pedido da Jamjoy Viação Ltda para modificar a prestação do serviço.

A medida autoriza a empresa a implantar a linha CANAÃ DOS CARAJÁS (PA) – IMPERATRIZ (MA), prefixo nº 02-0083-60, com as seguintes seções:

I – de CANAÃ DOS CARAJÁS (PA) para ARAGUATINS (TO);

II – de ELDORADO DOS CARAJÁS (PA), PARAUAPEBAS (PA) e MARABÁ (PA) para ARAGUATINS (TO) e IMPERATRIZ (MA); e

III – de ARAGUATINS (TO), AXIXÁ DO TOCANTINS (TO) e SÍTIO NOVO DO TOCANTINS (TO) para IMPERATRIZ (MA).

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes