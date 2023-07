Escada rolante da plataforma 8 da Estação Brás da CPTM fica interditada para manutenção preventiva a partir desta sexta (21)

Equipamento fica desativado até segunda (24)

ARTHUR FERRARI

A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) anunciou que a partir desta sexta-feira, 21 de julho de 2023, a escada rolante da Plataforma 8 da Estação Brás fica interditada para manutenção preventiva.

De acordo com a companhia, o equipamento volta a funcionar na segunda (24), atendendo os passageiros da linha 12-Safira normalmente, mas durante o fim de semana os passageiros tem outras alternativas.

O passageiro poderá utilizar uma escada rolante ao lado do equipamento em manutenção e outras escadas rolantes e fixas, que estão mais à frente, no final da plataforma. Para pessoas com deficiência ou baixa mobilidade, há um elevador no local.

Ainda segundo a CPTM, durante a manutenção será realizada a troca das escovas do rodapé da escada e testes de segurança.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte