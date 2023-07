VÍDEOS: Tumulto no “fluxo” da Cracolândia afetou circulação de linhas de ônibus no centro de São Paulo na noite desta quarta-feira (19)

Barricadas com fogo em objetos fecharam a Avenida Rio Branco



WILLIAN MOREIRA



Um tumulto no cruzamento da Avenida Rio Branco com a Rua dos Gusmões, onde está localizado o fluxo de usuários da Cracolândia, afetou o transporte público na noite desta quarta-feira, 19 de julho de 2023.



Com objetos na via e fogo em barricadas, um grupo de pessoas bloqueou a passagem de veículos, gerando atrasos no atendimento de várias linhas de ônibus que utilizam desta via para seguir em itinerários para a região da Zona Norte e Terminal Princesa Isabel, por exemplo.



Segundo a SPTrans, houve um bloqueio momentâneo da avenida, o que interrompeu a passagem de veículos, porém o atendimento já foi retomado de forma normal.



Como mostrou o Diário do Transporte, em ação parecida poucos dias atrás, ao menos seis ônibus foram danificados pelos dependentes químicos.



