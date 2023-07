Viação Águia Branca faz promoção de passagens com descontos de até 70%

Bilhetes são válidos para embarques no mês de agosto

LUANA COUTINHO

A Viação Águia Branca, empresa de transporte rodoviário, começa nesta quarta-feira, 19 de julho de 2023, o Feirão de Passagens, que oferece descontos de até 70%, para destinos selecionados em embarques realizados em agosto.

Os bilhetes serão vendidos em todos os canais da empresa, com preços a partir de R$ 49. A promoção seguirá até a próxima sexta-feira (21). Destinos disponíveis incluem Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Vitória (ES) e Governador Valadares (MG).

Entre os dias 24 e 28 de julho o Águia Flex, marca digital de transporte rodoviário de passageiros do Grupo Águia Branca, comemora seu aniversário de quatro anos com uma série de ações promocionais no site e no aplicativo da marca. Os clientes terão acesso a ofertas relâmpago, descontos progressivos, opções de cashback e um feirão próprio, que terá descontos de até 50%.

Confira alguns dos descontos disponíveis no Feirão de Passagens:

Governador Valadares x Vitória de R$ 115,90 por R$ 49,90

Vitória da Conquista x Vitória de R$ 389,90 por R$ 229,90

Rio de Janeiro x Vitória de R$ 199 por R$ 55,90

São Paulo x Vitória de R$ 249,90 por R$ 65,90

Rio de Janeiro x São Paulo de R$ 87,99 por R$ 59,99

Porto Seguro x Salvador de R$ 300 por R$ 129,90

Teixeira de Freitas x Salvador de R$ 340 por R$ 129,90

Rio de Janeiro x Salvador de R$ 549,90 por R$ 259,90

Salvador x Vitória de R$ 459,90 por R$ 249,90

Teixeira de Freitas x Vitória de R$ 175,90 por R$ 79,90

Ilhéus x Vitória de R$ 279,90 por R$ 179,90

Porto Seguro x Vitória de R$ 295,90 por R$ 159,90

Vitória x Itabuna de R$ 269,90 por R$ 169,90

Luana Coutinho para o Diário do Transporte