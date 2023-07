Tribunal de Justiça de São Paulo mantém condenação de homem por comercialização de bilhetes de trem fraudulentos

Criminoso adulterava cartão do Bilhete Único de forma desconhecida, inserindo valores falsos no mesmo

ARTHUR FERRARI

A 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a condenação de um homem envolvido em um esquema de venda de bilhetes fraudulentos em uma estação de trem no Município de Itapevi. A sentença estabelece uma pena de dois anos de prisão, pena que foi convertida em serviços à comunidade e ressarcimento às vítimas, além de multa, de acordo com a decisão unânime dos desembargadores.

O acusado utilizava uma tecnologia desconhecida para adulterar o cartão do Bilhete Único, inserindo valores falsos, o que possibilitava a venda de passagens por preços inferiores aos oficiais. O esquema foi descoberto e denunciado em setembro de 2017, quando o cartão fraudado foi apreendido por policiais civis.

De acordo com o Tribunal de Justiça, a comercialização de bilhetes falsificados configurou o crime de falsificação de papéis públicos, tipificado no artigo 293 do Código Penal. Segundo o relator do recurso, desembargador Álvaro Castello, o conjunto de provas apresentadas no processo foi suficiente para a condenação do réu. Ele ressalta que a conduta do acusado prejudicava diretamente o interesse da sociedade, já que os documentos falsificados pertenciam a uma entidade pública.

A defesa do fraudador chegou a alegar que os valores envolvidos eram insignificantes e, portanto, não deveriam causar a condenação do homem. No entanto, o desembargador Álvaro Castello destaca que esse princípio não se aplica em casos que envolvam falsificação de documentos públicos, pois tais atos representam uma ameaça ao correto funcionamento dos serviços públicos e à confiança da população nas instituições.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte