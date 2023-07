TEVX Higer apresenta ônibus elétrico articulado AzureA18BR

Modelo articulado de 18 metros complementa a gama de veículos urbanos da marca e lançamento acontece no metaverso, com interatividade e customização

ADAMO BAZANI

A TEVX Motors apresenta o modelo articulado de 18 metros, o AzureA18BR.

O lançamento oficial se dá em plataforma virtual do Centro Técnico da marca, com direito a customização e interatividade pelos usuários da experiência.

Com o novo modelo a Higer complementa sua linha de ônibus elétricos ao lado do veículo padrão Azure12BR e do rodoviário FE10BR.

O veículo urbano AzureA18BR articulado tem capacidade para 130 passageiros, e apresenta as seguintes configurações: integral, 100% elétrico, piso totalmente baixo, elevada autonomia com possibilidade de recarga rápida e total acessibilidade.

O diretor da Higer para a América Latina, Marcelo Barella, ressalta que esse é mais um passo importante para consolidar a presença da marca no Brasil. “Com seriedade, assumimos o compromisso de trazer o que há de mais avançado e reconhecido em tecnologia sustentável para as ruas brasileiras e, o modelo 18 metros, totalmente flexível e adaptável a qualquer sistema de transporte urbano, fomenta nosso propósito”, pontua.

A versão nacional contará com equipamentos de empresas de componentes atuantes no Brasil, e já presentes nas outras versões da marca, como a ZF (eixos e suspensão); Bosch (sistema de direção); CATL (baterias); Sachs (amortecedores; Dana (motor elétrico); Mobitec (itinerário eletrônico); Fanavid (vidros e para-brisas; Alcoa (rodas de alumínio); Wabco (sistema de freios) e Grammer (assentos de motorista e passageiros).

Baterias – o Azure A18BR é equipado com bateria CATL de LFP (fosfato de ferro-lítio) – última geração, com capacidade total de 564 kWh e distribuída em 18 packs alocados na parte traseira e no teto, o que contribui para uma perfeita distribuição do centro de gravidade do veículo. As baterias possuem garantia de oito anos ou 4.000 ciclos.

A autonomia é de 270kms, e com ela o motor elétrico pode aumentar a autonomia em até 30%. “Seja em descidas íngremes ou frenagens convencionais o sistema funciona como um gerador de eletricidade – também chamado de processo de regeneração – gerando energia extra e assim, incrementando a autonomia do veículo“, informa comunicado da empresa.

Conforto – o AzureA18BR possui com exclusividade piso totalmente plano, com capacidade total para 130 passageiros. Além disso, traz funcionalidades como: tomadas USB para equipamentos eletrônicos nas paredes laterais para os que viajam sentados e nos balaústres para os passageiros em pé, wi-fi e telas

A instalação de leds coloridos no teto do veículo traz os benefícios da cromoterapia.

Possui isolamento térmico em toda a estrutura do veículo, com sistema de ar-condicionado sem dutos e com saídas de ar individuais nas laterais do veículo.

O posto do motorista foi desenhado para atender aos mais requisitos de ergonomia, visibilidade e condução segura. O assento da marca Grammer tem sistema pneumático com ajustes de altura por peso e de lombar com bolsas que inflam internamente gerando uma posição adequada durante o trabalho. O cinto de segurança de três pontos está integrado ao banco.

O painel 100% digital traz as principais informações do veículo para uma condução eficiente e segura. Os comandos eletroeletrônicos dos sistemas como: abertura e fechamento de portas, freio de estacionamento e emulador de trocas de marchas são acessados no painel do veículo reforçando o padrão superior de ergonomia ao condutor.

Retrovisores digitais, com imagens 360°, o que permite total visibilidade com o veículo em movimento. O modelo ainda conta com oito câmeras internas e cinco externas, integradas aos retrovisores internos digitais, além de câmera de ré com sensor de aproximação, tudo controlado no painel do veículo.

Acessibilidade – Possui três portas sem degraus e com duas rampas de acesso acopladas ao piso plano para passageiros com cadeira de rodas ou carrinhos de bebê, que combinados com o conjunto de suspensão que viabiliza o “ajoelhamento” do veículo proporcionando embarques e desembarques mais seguros.

Performance e Economia– O AZURE A18BR vem equipado com motor DANA de 370 kw e torque de 3.700 Nm com garantia de 5 anos ou 300.000 kms. Conta com freios ABS, sistema de frenagem eletrônica (EBS) e Controle Automático de Estabilidade (ASC) da marca WABCO.

Eixos ZF de alta capacidade com disponibilidade de peças genuínas e serviços executados por técnicos treinados pela TEVX Higer, facilitando as operações de manutenção preventiva e corretiva.

A linha de ônibus elétrico Azure permite aos operadores uma economia nos custos de manutenção de até 60% com relação aos modelos a diesel e de até 80% nos custos operacionais totais.

Novo Centro Técnico – O visitante que fizer o tour virtual para conhecer o novo Azure A18BR, além da possibilidade de customizar o veículo, escolhendo cores externas, o tecido dos bancos ou adesivos ecológicos, também poderá conhecer o Centro Técnico da fabricante, o primeiro para veículos elétricos no País.

Com 6 mil metros quadrados, está localizado na Marginal Pinheiros em São Paulo Além de serviços técnicos, o local oferece a Central de Peças, a Assistência Técnica CATL e a Central de Treinamento técnico e de condução.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes