Rodoviários de Recife (PE) marcam assembleia para essa quinta-feira (20)

Categoria pode decretar greve caso maioria vote por essa decisão; encontro faz parte da campanha salarial deste ano

WILLIAN MOREIRA

O Sindicato dos Rodoviários da Região Metropolitana do Recife (RMR) convocou todos os associados, motoristas e cobradores que atuam no transporte público para uma assembleia nesta quinta-feira, 20 de julho de 2023, onde serão definidos os próximos passos do movimento.

No informe o sindicato afirma que após a segunda reunião com as empresas de ônibus sobre a campanha salarial, realizada no dia 18, a URBANA-PE não apresentou uma contraproposta, gerando descontentamento.

A entidade classifica a decisão como “uma demonstração de intolerância”. Intransigência e desrespeito.”

Diante do desenrolar da negociação, a assembleia deste dia 20 será realizada em dois turnos para permitir a maior participação dos trabalhadores do setor.

Manhã – 09:30 /10:00

Tarde – 15:30 / 16:00

“Apesar da insistente tentativa de negociação por parte do Sindicato dos Rodoviários, após a segunda reunião de negociação realizada hoje (18/07/2023), aconteceu o que já esperávamos, a URBANA-PE, não apresentou nenhuma contraproposta, num claro desrespeito a categoria rodoviária e aos usuários do Transporte público na Região Metropolitana do Recife.

Nossa pauta, como é de conhecimento público, foi entregue ao sindicato patronal no dia 01/06/2023, portanto há mais de um mês e meio; não apresentar qualquer proposta de valorização profissional a nossa categoria é em nosso ver uma demonstração de intolerância. Intransigência e desrespeito.

Aproveitamos para convocar toda a categoria Assembleia Geral da categoria, que será realizada no próximo dia 20/07/2023”, diz o comunicado.

Após os dois turnos da assembleia, o sindicato definirá quais são os próximos passos da campanha salarial, não descartando a possibilidade de uma paralisação.

Willian Moreira para o Diário do Transporte