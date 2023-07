Presidente do INSS estuda aceitar identificação biométrica de ônibus como prova de vida

Medida está em análise e pode começar a ser aplicada no Distrito Federal

LUANA COUTINHO

O presidente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), Alessandro Stefanutto, disse que o órgão avalia usar os dados de identificação biométrica das catracas de ônibus como prova de vida de seus segurados. A declaração foi feita na manhã desta quarta-feira, 19 de julho de 2023.

De acordo com Stefanutto, o Instituto busca outras maneiras para que o beneficiário faça a prova de vida, que é obrigatória para aposentados, pensionistas e outras pessoas atendidas pelo órgão.

“Nós estamos articulando com a Secretaria de Transporte do DF, que um segurado nosso, ao passar em uma catraca onde é identificado biometricamente, faça a prova de vida. Isso evita gastos de tempo a população”, explicou o presidente do INSS.

A medida ainda está em análise e a proposta de integração dos dados biométricos poderá ser ampliada para outros locais, caso seja aprovada.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte