PEC veda restrições no passe livre para estudantes no transporte coletivo do Espírito Santo

Sessão na Assembleia Legislativa busca que seja dado foco especial a alunos da zona rural

VINICIUS DE OLIVEIRA

Nesta quarta-feira, 19 de julho de 2023, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo informou que a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) 3/2023 vedou restrições de disponibilidade do passe livre para estudantes no transporte coletivo. Ainda foi determinado que seja dado um foco especial para alunos da zona rural.

O parlamentar Theodorico Ferraço (PP), autor da PEC, destacou que a Portaria 225-R/2021 estabelece que o transporte escolar é um benefício destinado a jovens residentes em locais pelo menos 3 km distantes da unidade de ensino “ou da linha tronco, salvo situação em que for identificado risco de vida ou área de vulnerabilidade”.

O político ressaltou que ainda há necessidade de acréscimo ao texto constitucional, mesmo o passe livre para estudantes já sendo garantido no artigo 174 da Constituição Estadual.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte