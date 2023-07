Patrimônio Histórico analisa projetos de implantação da Linha 20-Rosa e prolongamento da Linha 2-Verde do Metrô de SP

Companhia finalizou relatórios de impacto ambiental dos trechos, recentemente apresentados à Cetesb para concessão de Licença Prévia

ALEXANDRE PELEGI

A Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico (Condephaat) publicou nesta quarta-feira, 19 de julho de 2023, que analisa os projetos apresentados pelo Metrô de SP para o prolongamento da Linha 2 – Verde, Trecho Fernão Dias (Antigo Paulo Freire)/Dutra e a Linha 20 – Rosa, localizada nos municípios de São Paulo, Santo André e São Bernardo do Campo/SP.

O Condephaat solicita à Companhia apresentação de novos elementos para que possa prosseguir na análise do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) concluídos pela estatal.

O Metrô deverá apresentar arquivos digitais georreferenciados para que a Unidade de Preservação possa identificar os bens protegidos. Nesses arquivos deverão constar a localização de estações, pontos de VSE-Ventilação e Saída de Emergência ou outros elementos a serem implantados na superfície.

O Conselho que zela pelo patrimônio histórico ressalta que em caso de potenciais interferências em áreas protegidas, “deverá ser apresentado, oportunamente, projeto arquitetônico detalhado para cada um dos sítios”.

Como mostrou o Diário do Transporte, há quatro dias o Metrô de São Paulo encaminhou EIA – RIMA à Cetesb – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo desses dois empreendimentos. (Relembre)

Os estudos estão sendo agora analisados pela companhia ambiental e são exigidos para a concessão de Licença Ambiental Prévia para a implantação dos empreendimentos.

EIA/RIMA são instrumentos utilizados para o planejamento ambiental, avaliação de impactos e delimitação de área de influência. As principais informações do EIA compõem o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA).

PROLONGAMENTO LINHA 2-VERDE

O prolongamento da Linha 2-Verde Fase 2 é o trecho final da obra, que chegará a Guarulhos. Entre a Penha e a via Dutra, em Guarulhos, serão mais 5,9 km e cinco estações.

A atual extensão até Penha, chamada Fase 1, está em obras. Quando este trecho estiver concluído, a Linha 2-Verde terá 23 km de extensão, com 22 estações desde a Vila Madalena. Passará a ser a linha de metrô mais extensa de São Paulo, conectando-se diretamente com as linhas 1-Azul (Paraíso e Ana Rosa), 3-Vermelha (Penha), 4-Amarela (Paulista), 5-Lilás (Chácara Klabin), 15-Prata (Vila Prudente) e 11-Coral (Penha), transportando mais de 1,1 milhão de pessoas por dia.

LINHA 20-ROSA

A Linha 20-Rosa terá uma extensão aproximada de 33 quilômetros, com 25 estações e dois pátios de manutenção, entre as estações Santa Marina e Santo André, passando também pelas regiões da Lapa, Pinheiros, Faria Lima, Rebouças, Moema, Cursino e São Bernardo do Campo, com conexão direta a diversas linhas de transporte sobre trilhos. Atualmente, o Metrô desenvolve o projeto funcional (primeiro projeto de uma linha) e estudos auxiliares, como Investigação Geotécnica e Sondagens.

É o primeiro projeto de metrô de alta capacidade para a região. A linha 18-Bronze seria apenas um monotrilho, de menor capacidade, que desde 2012 nunca saiu do papel, sendo substituída por um projeto de BRT (Bus Rapid Transit), que tem capacidade e velocidade superiores às de um corredor de ônibus comum. (Relembre)

Como mostrou o Diário do Transporte, o Metrô de São Paulo contratou a elaboração do Financial Advisory, que é o estudo do modelo econômico-financeiro e jurídico para a implantação da Linha 20-Rosa.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes