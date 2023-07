Linha Norte de trens, em Natal (RN), ganha mais uma viagem a partir desta quinta-feira (20)

Adição de partida no pico da manhã busca diminuir a lotação de passageiros



Os passageiros que utilizam a Linha Norte (Natal – Ceará Mirim), em Natal (RN), passam a contar com mais uma viagem no horário de pico da manhã a partir desta quinta-feira, 20 de julho de 2023.



Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a adição de uma partida às 6h42, de Nordelândia à Natal, tem como finalidade diminuir a lotação nos trens nesta hora do dia.



A mudança que aumenta a oferta de viagens acontece após análise e acompanhamento da parte técnica da empresa estatal, que percebeu a necessidade de melhorar o atendimento.



”A nova medida só foi possível devido ao êxito alcançado pela nova grade horária, decisão tomada pela nova gestão da CBTU, que permitiu os intervalos necessários à manutenção da composição de trens, garantindo um melhor funcionamento do sistema”, explica a companhia em comunicado.



A CBTU seguirá acompanhando o fluxo de passageiros, podendo fazer novas alterações no atendimento caso necessário.



Willian Moreira, para o Diário do Transporte