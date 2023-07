Linha 8-Diamante tem problema na rede aérea na tarde desta quarta (19); passageiros recorrem aos trilhos para retornarem aos terminais

Maiores transtornos estão entre as estações Sagrado Coração e Itapevi

ADAMO BAZANI

Dificuldades para os passageiros da linha 8-Diamante operada pela ViaMobilidade desde o início da tarde desta quarta-feira, 19 de julho de 2023.

Ocorreu um problema de rede aérea e a velocidade se tornou reduzida com maior tempo de parada.

Segundo a concessionária, nos canais oficias, as maiores dificuldades se concentram no trecho entre as estações Sagrado Coração e Itapevi.

Técnicos foram acionados.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes