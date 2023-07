Linha 1-Azul funcionou com velocidade reduzida nesta quarta-feira (19)

Problema aconteceu logo após o início da operação comercial



WILLIAN MOREIRA



Passageiros que utilizam os trens da Linha 1-Azul do Metrô de São Paulo, enfrentaram um pouco de dificuldades na madrugada desta quarta-feira, 19 de julho de 2023.



Segundo o Metrô, entre 5h12 e 5h16, um trem apresentou falha na estação Japão-Liberdade.



Por conta disso, neste período os trens atenderam com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas estações.



Após a atuação de funcionário que identificou falha na sinalização das portas, o trem seguiu e a operação foi regularizada.



Willian Moreira para o Diário do Transporte