Governo Federal libera empréstimo de R$ 1,2 bilhão para obras de mobilidade urbana na Bahia

Do total contratado, R$ 636 milhões devem ser liberados até 30 de dezembro deste ano; parte do dinheiro será usado para concluir duplicação da BR que liga Ilhéus a Itabuna

ALEXANDRE PELEGI

O Governo Federal, por meio do Ministério da Fazenda, publicou nesta quarta-feira, 18 de julho de 2023, extrato de contrato firmado entre o Estado da Bahia e o Banco do Brasil no valor de R$ 1,272 bilhão destinado à viabilização de investimentos previstos no orçamento do estado nas áreas de infraestrutura de transportes, mobilidade urbana, infraestrutura urbana, fortalecimento de fundo garantidor e gestão governamental.

Na última quinta-feira (13) o governador Jerônimo Rodrigues realizou cerimônia onde, ao lado da presidente da instituição financeira, Tarciana Medeiros, divulgou a assinatura do contrato de financiamento, voltado ao Programa Integrado de Infraestrutura Governamental (Proinfra III).

Na ocasião, o governador Jerônimo comemorou a realização da obra de uma das estradas, a BR que liga Ilhéus a Itabuna. “Agora com o BB vamos concluir o trecho, movimentando o turismo de negócios e melhorando a qualidade de vida das pessoas na região. Em Salvador, vamos investir em mobilidade”, pontuou o governador.

Com 32 % das obras prontas, a nova Rodovia BA-649 está sendo construída pelo Governo do Estado, ligando Itabuna a Ilhéus. A nova estrada, quando pronta, beneficiará cerca de 510 mil moradores de uma das mais importantes regiões do estado.

O governo da Bahia estima que, do total contratado, R$ 636 milhões devem ser liberados até 30 de dezembro deste ano e os outros R$ 636 milhões, entre 1º de janeiro e 30 de dezembro de 2024.

“O Proinfra III vai atender 41 municípios baianos e impactar positivamente a vida de mais de um milhão de baianos. Entre as finalidades do programa estão: pavimentação e restauração de rodovias em 13 territórios de identidade, indicados em levantamento realizado pela Secretaria Estadual de Infraestrutura (Seinfra); investimentos em infraestrutura e mobilidade urbana no território de identidade metropolitano de Salvador, definidos pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur); aporte em Fundo Garantidor, definido pela Secretaria da Fazenda (Sefaz); e investimento em Gestão Governamental, definido pela Secretaria do Planejamento (Seplan)”, diz comunicado do governo da Bahia.

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Sérgio Brito, do total dos recursos disponibilizados R$ 600 milhões serão dedicados à Seinfra, “para poder dar continuidade a essas obras tão importantes. Atualmente, são 520 obras em andamento pelo interior da Bahia”.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes