Fortaleza (CE) capacita motoristas e auxiliares do transporte escolar municipal

Curso possui carga de oito horas e tem como objetivo garantir a segurança das crianças que utilizam o serviço

ARTHUR FERRARI

No início da semana a Prefeitura de Fortaleza (CE) iniciou a capacitação de cerca de 180 profissionais que atuam no transporte escolar municipal. A formação para motoristas e auxiliares é realizada em parceria com a Secretaria Municipal da Educação (SME) e a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), acontecendo na Academia do Professor Darcy Ribeiro.

De acordo com a prefeitura, o curso é ministrado em dez turmas e tem carga de oito horas. O objetivo é proporcionar segurança às crianças que utilizam o serviço diariamente.

Na formação, motoristas e auxiliares recebem instruções sobre segurança viária e normas de circulação, além de serem orientados sobre gerenciamento das emoções, consciência emocional e utilização da comunicação não-violenta no ambiente de trabalho.

“A expectativa é de que o curso proporcione uma experiência enriquecedora e altamente informativa para aprimorar a segurança dos estudantes durante os trajetos. Temos uma equipe especial montada para acompanhar os exercícios”, explica André Luís Barcelos, gerente de Educação para o Trânsito da AMC.

A formação segue pelos próximos 15 dias, com cinco turmas passando pelo processo a cada semana.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte