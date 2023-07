ANTT autoriza as empresas Nordeste, Expresso Transporte e Unida a modificar a prestação de serviços, com implantação e supressão de linhas

Diretoria Colegiada referenda cassação da Politur (Viação Soares) e inclusão de mercados para a Nobre Transporte

ALEXANDRE PELEGI

Decisões da Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), publicadas nesta quarta-feira, 19 de julho de 2023, atenderam a pedidos de duas empresas de ônibus.

Pela Decisão Supas nº 414 fo deferido o pedido da Nordeste Transportes Ltda para modificar a prestação de serviço, conforme descrito abaixo:

I – suprimir a linha JOINVILLE (SC) – PORTO ALEGRE (RS), prefixo16-0205-30; e

II – implantar a linha JOINVILLE (SC) – PORTO ALEGRE (RS), prefixo16-0205-00, com as seguintes seções:

a) de JOINVILLE (SC) para OSÓRIO (RS);

b) de JARAGUÁ DO SUL (SC) e BLUMENAU (SC) para PORTO ALEGRE (RS); e

c) de ITAJAÍ (SC), BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC), ITAPEMA (SC) e FLORIANÓPOLIS (SC) para OSÓRIO (RS) e PORTO ALEGRE (RS).

Decisão Supas nº 415: Deferir o pedido da Expresso Transporte Turismo Ltda para modificar a prestação do serviço com a implantação da linha UBERLÂNDIA (MG) – CURITIBA (PR), prefixo nº 06-0565-00, com as seguintes seções:

I – de UBERLÂNDIA (MG) para RIBEIRÃO PRETO (SP), PIRASSUNUNGA (SP), LEME (SP), LIMEIRA (SP), AMERICANA (SP), CAMPINAS (SP), JUNDIAÍ (SP), SÃO PAULO (SP) e REGISTRO (SP);

II – de UBERABA (MG) para RIBEIRÃO PRETO (SP), PIRASSUNUNGA (SP), LEME (SP), LIMEIRA (SP), AMERICANA (SP), CAMPINAS (SP), JUNDIAÍ (SP), SÃO PAULO (SP), REGISTRO (SP) e CURITIBA (PR); e

III – de RIBEIRÃO PRETO (SP), PIRASSUNUNGA (SP), LEME (SP), LIMEIRA (SP), AMERICANA (SP), CAMPINAS (SP), JUNDIAÍ (SP), SÃO PAULO (SP) e REGISTRO (SP) para CURITIBA (PR).

Decisão Supas nº 416: Deferir o pedido da Empresa Unida Mansur & Filhos Ltda para modificar a prestação do serviço com a implantação da seção de VISCONDE DO RIO BRANCO (MG) para RIO DE JANEIRO (RJ), na linha RAUL SOARES (MG) – RIO DE JANEIRO (RJ), prefixo 06-0183-00.

DIRETORIA COLEGIADA

Deliberação nº 213: A Diretoria Colegiada da ANTT referenda a Deliberação nº 194, de 23 de junho de 2023, que, considerando a decisão judicial proferida em 15 de junho de 2023 nos autos do processo nº 1045673- 13.2023.4.01.3400, revogou a Deliberação nº 144, de 23 de maio de 2023, referendada pela Deliberação nº 172, de 7 de junho de 2023, e restabeleceu os efeitos da Deliberação nº 122, de 27 de abril de 2023, que aplicou a pena de cassação da autorização à empresa Politur Transporte e Agência de Turismo Ltda por descumprimento dos requisitos mínimos para operação estabelecidos pela Resolução nº 4.770, de 25 de junho de 2015, com fulcro no art. 78-H da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, conforme apurado no processo nº 50525.005446/2016-55. Relembre: Diretoria colegiada da ANTT confirma suspensão da pena de cassação da Politur (Viação Soares)

Deliberação nº 214: referenda a Deliberação nº 179, de 19 de junho de 2023, que, em estrito cumprimento a decisão judicial com força do art. 139, IV, da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil) proferida dia 16 de junho de 2023 (Num.1666207972) nos autos do cumprimento de sentença nº 1022446-91.2023.4.01.3400 movido pela empresa Nobre Transporte e Turismo Ltda. – ME em face da ANTT, em trâmite pela 1ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, deferiu o pedido da empresa Nobre Transporte e Turismo Ltda. – ME, CNPJ nº 02.353.699/0001-07, para a inclusão dos mercados de: Belo Horizonte (MG), Pará de Minas (MG), Nova Serrana (MG), Luz (MG), Patos de Minas (MG), Patrocínio (MG) e Uberlândia (MG) para: Goiânia (GO), Catalão (GO) e Caldas Novas (GO), em sua Licença Operacional – LOP de nº 109, e conheceu da impugnação da Empresa Gontijo de Transportes Ltda, para, no mérito, negar-lhe provimento. Relembre: ANTT atende inclusão de mercados para a Nobre Transporte em rota BH-Goiânia após decisão judicial

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes