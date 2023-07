Acidente entre ônibus da linha 3787/10 e carro deixa passageira ferida na manhã desta quarta (19), na Av. Miguel Ignácio Curi, em Itaquera

Vítima foi socorrida a um pronto socorro da região

Um acidente entre um ônibus da linha 3787/10 Cid. Tiradentes – Metrô Itaquera, da empresa Pêssego Transportes, de prefixo 4 7623, e um carro deixou uma passageiros do coletivo ferida na manhã desta quarta-feira, 19 de julho de 2023, por volta das 7h37 na Avenida Professor Engenheiro Ardevan Machado com a Avenida Miguel Ignácio Curi, em Itaquera, no sentido Centro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado para atender a ocorrência, a vítima estava desorientada, mas consciente, sendo socorrida a um pronto socorro da região.

Em nota, a SPTrans (São Paulo Transporte), gerenciadora das linhas de Ônibus municipais na cidade de São Paulo, diz que seu Programa de Redução de Acidentes de Transporte (PRAT) está apurando a ocorrência, e que trabalha para aumentar a segurança viária no transporte público.

Veja a nota da SPTrans na íntegra:

O Programa de Redução de Acidentes de Transporte (PRAT) da SPTrans está apurando a ocorrência envolvendo o ônibus de prefixo 4 7623, da linha 3787/10 Cid. Tiradentes – Metrô Itaquera, da Pêssego, que aconteceu às 7h37 desta quarta-feira (19), na Avenida Professor Engenheiro Ardevan Machado com a Avenida Miguel Ignácio Curi, Itaquera, no sentido Centro. Foi registrado o Boletim de Ocorrência BO/PM 3266/2023.

A SPTrans trabalha para aumentar a segurança viária no transporte público e, desde março, realizou medidas como a intensificação da fiscalização dos itens de segurança, a atualização do treinamento dos mais de 30 mil motoristas e a determinação de lacres que impeçam a violação dos bloqueadores de porta.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte