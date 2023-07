Wemobi lança promoção de aniversário com viagens entre São Paulo e Rio de Janeiro por R$ 29,90

Startup do segmento rodoviário celebra três anos de operação

WILLIAN MOREIRA

A Wemobi, startup digital para venda de passagens para viagens rodoviárias, completou três anos em operação por várias partes do Brasil, e para comemorar lançou uma promoção especial com descontos para destinos atendidos com seus ônibus.

Durante este mês de julho, a empresa está com descontos para alguns destinos e nesta semana a rota selecionada para um preço mais atrativo é a São Paulo (Tietê) x Rio de Janeiro (Novo Rio), categoria Premium, para viajar no dia 23/09 às 23h45 por apenas R$ 29,90.

No sentido contrário, ou seja, do Rio para a capital paulista, a viagem promocional será a das 23h do dia 23/09.

Entretanto, os clientes precisam ficar atentos, pois a promoção é válida somente até essa quarta-feira (19) ou enquanto durarem os assentos disponíveis.

A categoria premium da Wemobi possui poltronas com apoio para pés e pernas, espaçamento de 48cm entre os assentos e reclinação de até 150°, além de cortinas entre os lugares, que garantem mais privacidade.

Outro agrado aos passageiros durante a viagem também é a oferta de garrafinhas de água mineral gratuita, Wi-Fi, entradas USB e controle individual do ar-condicionado.

Para garantir o desconto nas passagens das rotas RJ x SP e SP x RJ, é preciso selecionar a categoria, data e horários exatos escolhidos para a promoção que o preço será alterado automaticamente e não há limite de compras por CPF.

Nas próximas duas semanas a Wemobi fará outras promoções, mas nas seguintes rotas:

– Dia 24/07 – Rio de Janeiro (Novo Rio) x Belo Horizonte

– Dia 31/07 – São Paulo (Tietê) x Curitiba

Willian Moreira para o Diário do Transporte