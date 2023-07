VÍDEO: Imagem mostra exato momento da batida entre trem da SuperVia e ônibus nesta terça (18) no Rio de Janeiro. Passageiros feridos

Acidente aconteceu próximo à Estação Japeri; extensão Paracambi está temporariamente suspensa

ADAMO BAZANI/ARTHUR FERRARI

Imagens de segurança da concessionária de trens SuperVia registrarm o exato momento em que uma composição de passageiros e um ônibus batem.

O acidente ocorreu próximo à Estação Japeri, no Rio de Janeiro, por volta das 4h30 desta terça-feira, 18 de julho de 2023. Há ao menos quatro pessoas feridas sem gravidadem que estavam no ônibus tipo seletivo da empresa Blanco.

Segundo informações de testemunhas, o coletivo, que fazia a linha Engenheiro Pedreira/Central do Brasil, teria avançado o sinal vermelho, causando o acidente, mas as reais causas da colisão ainda serão investigadas.

As imagens mostram o trem sinalizando, mas o ônibus não parou. O coletivo foi atingido na traseira e arrastado por poucos metros.

Os passageiros dos trens devem ficar atentos pois a extensão Paracambi foi suspensa.

Veja nota da SuperVia:

Por volta das 4h35 de hoje (18/07), um ônibus avançou um sinal e colidiu com um trem em uma passagem de nível regular (com sinalizador e sinais sonoros e visuais funcionando) nas proximidades da estação Japeri. Por isso, neste momento, apenas a extensão Paracambi está suspensa. De acordo com as primeiras informações, duas pessoas que estavam dentro do coletivo ficaram levemente feridas. O Corpo de Bombeiros foi acionado para as providências necessárias.

Todas as passagens regulares são sinalizadas de acordo com as exigências da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A SuperVia lembra que, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9503/97), os trens têm preferência de passagem em relação aos demais veículos. Buscar sinais de aproximação dos trens é uma conduta prudente e necessária que deve ser adotada por todos ao atravessar a linha férrea.

A concessionária reforça, ainda, que os trens são grandes e pesados e, por isso, não conseguem parar imediatamente após o acionamento da frenagem. A uma velocidade de 80km/h, por exemplo, depois de acionada a frenagem de emergência, o trem percorre aproximadamente 290 metros até parar completamente.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte