Trens da Linha 3-Vermelha operam com velocidade reduzida na manhã desta terça (18)

Interferência na via foi a causa do problema, informa Metrô de SP

ALEXANDRE PELEGI

Uma interferência na via entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Santa Cecília na manhã desta terça-feira, 18 de julho de 2023, causou lentidão nos trens da Linha 3-Vermelha do Metrô de SP.

A circulação se deu com maior tempo de parada em todas as estações.

Técnicos da Companhia trabalharam para normalizar a operação, o que ocorreu por volta das 05h10.

