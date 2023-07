Secretaria de Transportes do Rio de Janeiro define forma de pagamentos do sistema de bilhetagem

Permissionários e concessionárias recebem repasse financeiro de maneira diferentes

WILLIAN MOREIRA



A Secretaria Municipal de Transportes do Rio de Janeiro publicou nesta terça-feira, 18 de julho de 2023, a resolução que trata dos parâmetros de remuneração aos prestadores de serviço do transporte público.



Segundo o documento, “ficam consolidadas as normas, procedimentos e periodicidade de pagamentos relativos à Câmara de Compensação Tarifária, que compreende a “Conta Bilhetagem” e a “Conta de Estabilização Tarifária dos Transportes – CETT”.



Esta conta CETT é destinada ao recebimento dos recursos que depois serão complementados pelo Tesouro Municipal como subsídio tarifário.



Já a Conta Bilhetagem é o recebimento dos valores arrecadados pelo intermediário do sistema de bilhetagem digital, o SBD, a título de tarifa pública.



Caberá a Secretaria de Transportes anualmente elaborar a previsão orçamentária de quanto a Prefeitura deverá aportar para formar o subsídio, que deverá constar na Lei Orçamentária do ano seguinte.



Para formalizar esse aporte via recursos, serão exigidos a seguinte documentação.

I – relatório técnico da Subsecretaria de Tecnologia em Transportes da SMTR com base na estimativa de necessidade de complementação do pagamento aos operadores, com 15 (quinze) dias de antecedência em relação à data do aporte à CETT;



II – informação da TR/SUBG sobre disponibilidade orçamentária;



III – autorização de pagamento da complementação na forma do ANEXO ÚNICO desta Resolução Conjunta;



IV – empenho e liquidação administrativa, por estimativa, da respectiva despesa em favor da CETT;



V – roteiro orientador para o Exame da Liquidação da Despesa (ELD) – Outros Gastos do Município, assinado pelo responsável da SMTR, conforme Resolução CGM n 1.922, de 27 de junho de 2023.



O calendário/datas de pagamento também ficam definidas nesta resolução, onde os permissionários e autorizatários, como por exemplo, operadores do sistema cabritinho, serão remunerados semanalmente, sempre em dias de sexta-feira.



Para as empresas de ônibus o cronograma será diferente, com os repasses acontecendo de forma quinzenal, sempre no quinto e vigésimo dia do mês.



A resolução pontua também que enquanto o sistema de BRT estiver sob administração pública as regras estabelecidas serão a ele também aplicadas.

Willian Moreira, para o Diário do Transporte