Sanitários públicos da Estação Palmeiras-Barra Funda, na Linha 7-Rubi da CPTM, tem reformas iniciadas na próxima segunda (24)

Obras estão previstas para serem concluídas em novembro deste ano

VINICIUS DE OLIVEIRA

Os sanitários públicos da Estação Palmeiras-Barra Funda, na Linha 7-Rubi da CPTM, passarão por reformas a partir da próxima segunda-feira, 24 de julho de 2023.

As mudanças consistem na demolição total dos pisos e revestimentos para aplicação de novos materiais de acabamento, reforma completa das tubulações de água e esgoto, renovação das instalações elétricas, substituição de louças, metais e acessórios, além da troca de divisórias e pinturas em geral.

Serão feitos ajustes também nos sanitários acessíveis (masculino e feminino) com as atualizações necessárias em conformidade com as normas de acessibilidade vigentes.

As obras custarão R$ 446 mil e tem previsão de término para novembro deste ano.

Já os sanitários públicos da da Estação da Luz, nas Linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral e Serviço Expresso Aeroporto da CPTM, seguem interditados para reformas e também têm a conclusão prevista para o penúltimo mês de 2023.

O local será ampliado e totalmente reformulado internamente, com acesso por novas escadas.

Os passageiros serão informados sobre as mudanças por meio de avisos sonoros e comunicação visual nos trens e estações. Além disso, serão avisados que outras 55 estações da CPTM possuem banheiros que podem ser utilizados durante todo o horário de operação – todos os dias, das 04h à meia-noite.

