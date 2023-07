Prefeitura do Rio de Janeiro paga novo subsídio de R$ 34,4 milhões as empresas de transporte coletivo

Repasse é periódico e faz parte da compensação das diferenças tarifárias



WILLIAN MOREIRA



As empresas de ônibus do transporte público na cidade do Rio de Janeiro recebem nesta terça-feira, 18 de julho de 2023, novo pagamento de subsídios para a compensação tarifária, totalizando R$ 34.420.423,27.



Este valor será repartido entre os consórcios Santa Cruz, Intersul, Internorte, Transcarioca, além da Companhia Municipal de Transportes Coletivos (CMTC Rio).



No caso da CMTC, a empresa pública que opera principalmente as linhas nos corredores do Sistema de Bus Rapid Transit (BRT) não é autossustentável, e por isso precisa também de aporte público.



O pagamento liberado conforme publicação no Diário Oficial da Cidade do Rio de Janeiro faz parte da diferença entre a tarifa pública, aquela paga pelo passageiro, e a tarifa de remuneração, preço real calculado para o transporte de cada pessoa.



Veja o valor destinado para cada grupo de empresas.



Consórcio Santa Cruz – R$ 5.600.186,28



Consórcio Internorte – R$ 10.183.280,45



Consórcio Intersul – R$ 4.022.800,61



Consórcio Transcarioca – R$ 5.753.445,26



CMTC Rio – R$ 8.860.710,67







Willian Moreira para o Diário do Transporte