Ônibus em Osasco (SP) vão poder parar fora do ponto após 22h a partir de agosto, diz prefeito

Se medida tiver boa aceitação, poderá ser aplicada nas primeiras horas do dia também

ADAMO BAZANI

A partir de agosto, os ônibus de Osasco, na Grande São Paulo, vão poder parar fora do ponto, em locais de maior movimento, como comércios, faculdades, igrejas e condomínios, após às 22h.

A informação é do prefeito Rogério Lins, por meio de suas redes sociais na noite desta terça-feira, 18 de julho de 2023.

A medida engloba os ônibus municipais, operados pela Viação Osasco e pela Auto Viação Urubupungá, mas não envolve os metropolitanos gerenciados pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos).

De acordo com o prefeito, se o esquema der certo, pode ser prolongado também para as primeiras horas da manhã.

Após as 22 hs, passageiros poderão pegar o ônibus, fora do ponto. Em frente a comércios, condomínios, qualquer local com maior circulação de pessoas poderá ser solicitada a parada, melhorando assim a segurança de todos! A medida começa a valer a partir de Agosto! Se a medida tiver boa aceitação nessa 1ª fase, estenderemos também para as 1ªs horas da manhã, onde normalmente ainda está escuro! Seguimos nossa missão! Deus abençoe nossa Cidade!

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes