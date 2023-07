Mercedes-Benz amplia até 31 de agosto suspensão de turno de trabalho na produção em São Bernardo do Campo (SP)

Previsão era de que medida fosse somente até o fim de julho, mas mercado continua desaquecido; Vendas de ônibus para a Itapemirim/Suzantur e de caminhões para a Carga Pesada Engenharia e Transporte dentro de pacote do Governo Federal são esperanças para animar outras transportadoras

ADAMO BAZANI

A Mercedes-Benz do Brasil confirmou nesta terça-feira, 18 de julho de 2023, o prolongamento até 31 de agosto da suspensão do contrato de trabalho remunerada (lay-off) dos funcionários de um turno de trabalho na planta em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

A empresa ressaltou que não parou a produção.

“Ampliamos o lay off de caminhões e agregados até 31 de agosto na fábrica de São Bernardo do Campo (SP). Isso não significa que a fábrica está totalmente parada, estamos operando reduzido com um turno, ajustando a produção à demanda de veículos comerciais no mercado brasileiro”

A medida foi anunciada em abril e tinha sido iniciada em maio, com previsão de término agora no fim de julho.

Porém, o ritmo de produção de veículos pesados ainda não ganhou o fôlego esperado e a fabricante decidiu continuar ajustando o ritmo dos trabalhos à baixa demanda.

A medida ocorre menos de uma semana depois da visita do vice-presidente Geraldo Alckmin à planta da Mercedes-Benz do ABC, quando, na sexta-feira (14), anunciou vendas de ônibus e caminhões pelas regras do pacote federal de estímulo à indústria automotiva previsto na MP (Medida Provisória) 1175. Na ocisão, foram anunciadas as vendas de 150 ônibus para o Grupo Suzantur/Itapemirim, do ABC, e seis caminhões para a Carga Pesada Engenharia e Transporte, empresa do Espírito Santo.

Deste total para a Suzantur são 90 ônibus urbanos (Mercedes-Benz OF-1721L) e 60 rodoviários para a Itapemirim (20 Mercedes-Benz, 20 Scania e 20 Volvo).

Para a Carga Pesada foram cinco caminhões Axor e 1 Actros, ambos modelos da Mercedes-Benz.

As vendas são esperanças do Governo Federal para animar mais transportadoras a aderirem à MP que, no caso de ônibus e caminhões, teve baixa procura.

Outras fabricantes de veículos, como Volvo, Scania e Volkswagen Caminhões & Ônibus, também tomaram medidas para ajustar a produção à baixa demanda.

O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC diz que para explicar o cenário, entre outras razões, estão as altas taxas de juros, uma vez que quase a totalidade dos ônibus e caminhões, por serem bens de capital, é comprada por meio de longos financiamentos.

Além disso, como tem mostrado o Diário do Transporte, desde janeiro de 2023, está em vigor uma nova tecnologia de redução de poluentes no Brasil para motores a diesel com base nos padrões internacionais Euro 6.

Os ônibus e caminhões ficaram menos poluentes, mas mais caros, cerca de 30% dependendo do modelo.

Assim, empresários de ônibus e transportadores de cargas correram em 2022 para antecipar a renovação de frota ainda com os modelos Euro 5, mais baratos, reduzindo os pedidos neste ano.

O Diário do Transporte também mostrou que a Mercedes-Benz já havia anunciado férias coletivas de 03 de abril de 2023 a 02 de maio de 2023 para 300 trabalhadores de um dos turnos.

O motivo alegado foi a falta de componentes de produção, ainda consequência da crise gerada pela pandemia de covid-19.

A Mercedes conta com cerca de 8 mil trabalhadores em sua totalidade, deste 6 mil na produção. Sendo, 2 mil na produção no segundo turno.

EURO 6:

Euro 6 é uma norma internacional de redução de poluentes na qual se baseia a fase 8 do Proconve (Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores), denominada de P8. O Proconve é de responsabilidade do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para atualizar os motores às exigências internacionais de menores emissões.

No Brasil, o padrão Euro 6, menos poluente, entrou em vigor em janeiro de 2023, com a possibilidade de compra até março dos chassis ainda Euro 5 fabricados até o fim de dezembro.

Os modelos Euro 6 podem ser até 30% mais caros que os veículos de tecnologia anterior. A versão proporciona uma redução de aproximadamente 75% de em NOx (Óxido de Nitrogênio), 70% de Hidrocarbonetos e 50% de material particulado em relação ao Euro 5.

Em média, a redução de emissões é 75% menor do Euro 6 para o Euro 5.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes