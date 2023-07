Famílias afetadas por obras da Linha 17-Ouro ganham moradias do Metrô

Companhia prorrogou contrato com a CDHU para realizar o atendimento

WILLIAN MOREIRA



O Metrô de São Paulo atualizou, por meio de aditamento contratual, um acordo firmado com a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) para possibilitar a construção de 122 moradias populares em atendimento às famílias afetadas pela construção da Linha 17-Ouro.



A obra está com atraso de 14 anos, levando-se em conta a data inicial para a publicação do edital, com estimativas de ser entregue somente em 2026.



Em 2012, quando houve a publicação da Licença Ambiental de Instalação (LAI), a companhia metroviária iniciou a desapropriação de centenas de imóveis necessários para a implantação da linha, época em que as famílias alvo deste contrato entre Metrô e CDHU foram diretamente afetadas.



Essas pessoas precisaram sair de suas habitações, que deram lugar a canteiros de obras para a construção do monotrilho. Quando pronta, a Linha 17 terá oito estações e ligará a região do Aeroporto de Congonhas até a estação Morumbi, integrando com a Linha 9-Esmeralda, concedida à ViaMobilidade.



No documento que permite agora a construção das casas, publicado no site do Metrô de SP, lê-se que o contrato foi prorrogado em 34 meses, passando sua vigência até 31 de maio de 2026.



Neste período, com custos assumidos pelo poder público, as famílias desalojadas devem receber um auxílio-moradia até a entrega da nova habitação, que deverá ser implantada no bairro do Campo Belo, também na Zona Sul e próximo de onde passará a linha 17.



As 122 famílias são remanescentes de um cadastro realizado no ano de 2011, quando houve a contabilização de 461 grupos familiares diretamente afetados pela perda da residência.



Com o aditivo contratual, um passo importante foi dado para a concretização do atendimento de quem foi afetado pela linha, ainda não entregue para uso da população.



Como mostrou o Diário do Transporte, no começo deste mês a companhia abriu licitação para oficializar a forma de atendimento para as famílias afetadas pela expansão da Linha 15-Prata.



Willian Moreira para o Diário do Transporte