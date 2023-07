Empresa Alto Minho tem ônibus multados pelo Detro-RJ após reclamações registradas na ouvidoria do órgão público

Coletivos descumpriram quadros de horários e não possuíam documentação obrigatória, dentre outras irregularidades

VINICIUS DE OLIVEIRA

Nesta terça-feira, 18 de julho de 2023, o Departamento de Transportes Rodoviários do Rio de Janeiro (Detro-RJ) publicou informações nas redes sociais de ônibus da empresa Alto Minho que receberam seis multas e registraram diversas infrações, após reclamações de irregularidades destinadas à ouvidoria do órgão público.

Os coletivos atendiam as linhas 601I – Belford Roxo X Nova Iguaçu e 600I Nova Iguaçu X Belford Roxo.

Agentes do Detro-RJ verificaram descumprimento dos quadros de horários, falta de documentação obrigatória, pneus em mau estado de conservação, descumprimento de normas de acessibilidade e utilização de veículo que não era de propriedade da empresa.

O Diário do Transporte entrou em contato com a Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro, a Semove, para mais informações.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte