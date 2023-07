Em Maceió (AL), linha 102 ganha novas integrações

Medida beneficia moradores do João Sampaio com 16 novas possibilidades

ARTHUR FERRARI

A Prefeitura de Maceió (AL) anunciou a ampliação das integrações temporais da linha 102 – João Sampaio/Trapiche.

De acordo com o DMTT (Departamento Municipal de Transportes e Trânsito), a medida beneficia os residentes do conjunto João Sampaio, já que serão 16 possibilidades de integrações ao longo das avenidas Durval de Góes Monteiro e Fernandes Lima.

Vale ressaltar que as conexões entre os coletivos que fazem os itinerários valem nos dois sentidos das viagens, tanto para ida quanto para volta. Para fazer a integração é necessário ter um cartão Vamu na modalidade Cidadão ou Vale Transporte, e o uso de dois coletivos com o pagamento de apenas uma passagem é válido num intervalo de até 90 minutos, contados a partir do momento que o cartão passa na catraca do primeiro veículo.

“Essa ampliação de integrações foi pensada justamente para ofertar mais opções de itinerários pela capital. Diariamente, as linhas são estudadas para implementar novas possibilidades e facilitar os deslocamentos das pessoas que utilizam os coletivos que operam no transporte público na capital”, explica o diretor-presidente do DMTT, André Costa.

Confira todas as linhas

051 – Santos Dumont/Centro (Farol-Poço)

056 – João Sampaio/Centro

057 – Rio Novo/Centro (via Farol)

058 – Fernão Velho/ Centro (via Farol)

065 – Rosane Collor/Centro (via Farol)

068 – Colina/Centro (via Sanatório-Poço)

069 – Clima Bom/Centro (via Farol)

108 – Clima Bom/Trapiche

709 – Chã da Jaqueira/Ponta Verde (Mutirão)

710 – Chã da Jaqueira/Ponta Verde (Boa Vista)

711 – Ufal/Ponta Verde (Rodoviária)

712 – Santos Dumont/Ponta Verde

714 – Rio Novo/Ponta Verde

716 – Clima Bom/Ponta Verde

719 – Chã Nova/Ponta Verde

723 – Rosane Collor/Ponta Verde.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte