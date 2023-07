Com novo chassi de 8 toneladas, Volkswagen diz que amplia oferta de ônibus rurais para o mercado brasileiro

Volksbus 8.180 R é voltado para carrocerias menores

ADAMO BAZANI

A Volkswagen Caminhões e Ônibus informou nesta terça-feira, 18 de julho de 2023, que com o recente lançamento da versão de 8 toneladas para o Volksbus, amplia a oferta de chassis rurais para o mercado brasileiro.

São assim três modelos com suspensão reforçada, bloqueio de diferencial, plataforma elevada e ângulo de ataque adequado à aplicação: Volksbus 8.180 R, Volksbus 11.180 R e Volksbus 15.210 R.

A fabricante disse que estas versões podem rodar tanto em rodovias quanto em terrenos fora de estrada e suas diversas peculiaridades. Por isso, os modelos têm sido procurados no interior de São Paulo, em Minas Gerais, Mato Grasso e Mato Grosso do Sul.

Em nota, a companhia traz detalhes de cada modelo:

O Volksbus 8.180 R é o mais novo modelo da linha Volksbus, também disponível nas versões urbano, fretamento e escolar. Está equipado com motor ISF 3.8L, quatro cilindros de 180 cv e com transmissão manual de seis velocidades. Pode receber carrocerias de até 8 metros, transportando até 25 passageiros.

Já o Volksbus 11.180 R substituiu o modelo de 10 toneladas que havia no portfólio. Também equipado com motor ISF, quatro cilindros e 180 cv com transmissão manual de seis velocidades, o chassi pode receber carrocerias de até 11 metros, transportando até 38 passageiros. Com essa configuração, se torna a opção com melhor custo operacional da linha dos rurais VW, considerando a capacidade de pessoas sentadas.

O Volksbus 15.210 R é muito usado no Caminho da Escola. Trata-se de um chassi com motor dianteiro D08, quatro cilindros, 210 cv, transmissão manual de seis velocidades ou automática de oito velocidades. Pode receber carrocerias de até 12 metros e transportar até 38 passageiros sentados.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes