Cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos, anuncia programa piloto para gratuidade nos ônibus do transporte metropolitano

Medida começa a ser testada em cinco rotas, beneficiando 43 mil passageiros diariamente; objetivo é promover utilização dos coletivos e melhorar o trânsito de veículos que atualmente é caótico

ARTHUR FERRARI

A governadora de Nova Iorque, nos Estados Unidos, Kathy Hochul anunciou nesta segunda-feira, 17 de julho de 2023, que a Autoridade de Trânsito Metropolitano (MTA – Metropolitan Transit Authority), responsável pelo transporte coletivo metropolitano no estado, começa a testar cinco rotas de ônibus gratuitas a partir de setembro.

De acordo com Hochul, as rotas escolhidas atendem cinco distritos diferentes, e o programa piloto beneficiará cerca de 43.900 passageiros diariamente, podendo durar de seis a 12 meses.

“O MTA é a força vital da cidade de Nova Iorque e estou orgulhosa do tremendo progresso que fizemos ao retornar o número de passageiros aos níveis pré-pandêmicos”, diz a governadora. “Ao estabelecer essas rotas piloto de ônibus gratuitos, estamos expandindo o acesso ao transporte público em toda a cidade e melhorando a equidade do trânsito para atender melhor a todos os nova-iorquinos”.

Os ônibus gratuitos circularão entre centros e comunidades. A escolha dos trajetos se baseou na alta taxa de evasão de tarifa e oportunidade de acesso a empregos e atividades comerciais

Para os passageiros, os coletivos gratuitos serão identificados através da marcação “Fare Free”, em português “Tarifa Gratuita”, com destinos sinalizados em verde e preto e os validadores de cartões cobertos por capas.

Confira as rotas de ônibus incluídas no projeto piloto:

– Bx18 A/B: Opera diariamente durante o dia entre Undercliff Avenue ou Sedgwick Avenue e Grand Concourse/E 170 Street, a rota de ônibus Bx18 A/B percorre Macombs Road, Tremont Avenue, Undercliff Avenue/Sedgwick Avenue, 168 Street e 170 Street . Ele serve os bairros de Morris Heights, Highbridge e Mount Eden e se conecta aos trens 4, B e D e várias outras rotas de ônibus.

– B60: Opera entre Williams Avenue/Flatlands Avenue em Canarsie e Williamsburg Bridge Plaza. A rota opera principalmente ao longo da Rockaway Avenue e Wilson Avenue e atende os bairros de Canarsie, Brownsville, Ocean Hill, Bushwick e Williamsburg. Faz ligações aos comboios e autocarros 3, C, L, G, J, M e Z.

– M116: Opera diariamente durante o dia entre a W 106 Street/Broadway e a E 120 Street/Pleasant Avenue. A rota opera principalmente ao longo da 116 Street, Manhattan Avenue e W 106 Street e serve os bairros Harlem, East Harlem e Morningside Heights. A rota faz conexões com as rotas de ônibus e trens 1, 2, 3, 6, B e C.

– Q4 LCL/LTD: Opera entre a estação de metrô Jamaica Ctr-Parsons/Archer e Linden Boulevard/235 Street. Alguns ônibus operam com parada limitada durante os horários de pico da manhã e da tarde durante a semana. A rota opera principalmente em Linden Boulevard, Merrick Boulevard e Archer Avenue e atende os bairros de Jamaica Center, South Jamaica, St. Albans e Cambria Heights. Ele faz conexões com os trens E, J e Z, a estação St. Albans Long Island Rail Road e várias rotas de ônibus.

– S46/96: Opera entre South Avenue, West Shore Plaza Shopping Center e St. George Ferry Terminal, a rota local S46 opera em todos os horários e a rota S96 Limited opera durante a semana apenas no período de pico, direção de pico. A rota opera principalmente ao longo da Castleton Avenue, Victory Boulevard, Walker Street/Brabant Street e South Avenue. Ele serve os bairros de St. George, Tompkinsville, West New Brighton, Port Richmond, Elm Park, Arlington, Bloomfield e Chelsea e faz conexões com o SIR e Staten Island Ferry.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte